Ρίο - Αντίρριο: Επιχείρηση διάσωσης για κολυμβήτριες (εικόνες)

Δείτε καρέ – καρέ την επιχείρηση διάσωσης των κολυμβητριών από ferry boat που βρισκόταν στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Λιμεναρχείο Ρίου, μετά από σήμα, ότι δύο άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο, καθώς είχαν παρασυρθεί από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ κολυμπούσαν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ferry boat που βρισκόταν στην περιοχή, το οποίο πλησίασε τις 2 κολυμβήτριες και κατέβασε τον καταπέλτη του σκάφους για να επιβιβαστούν οι 2 γυναίκες σε αυτό.

Το βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται καρέ – καρέ η επιχείρηση διάσωσης είναι από το Nafpaktianews Web TV.

