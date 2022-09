Αχαΐα

Αίγιο - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρασύρθηκε από ΙΧ (εικόνες)

Τραγικό τέλος για τον 42χρονο. Στο νοσοκομείο και ο οδηγός του αυτοκινήτου.



Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 7:15 το πρωί της Κυριακής στο Αίγιο, στην οδό Ν. Πλαστήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος οδηγός ΙΧ οχήματος, παρέσυρε και σκότωσε έναν 42 δικυκλιστή, ενώ μετά τη σύγκρουση το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 57χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ τα αίτια του θανατηφόρου διερευνώνται.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη σήμερα νωρίς το πρωί, στο Αίγιο.

Ειδικότερα, ένας ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ένας 42χρονος ημεδαπός, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίσθηκε και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος."

