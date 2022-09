Ηράκλειο

Νεκρός σε χωράφι εντοπίστηκε ο αγνοούμενος στην Κρήτη

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 63χρονο. Στο σώμα του βρέθηκαν ίχνη από χτύπημα. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Την χειρότερη κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 63χρονου Γιώργου Κοκολάκη από την περιοχή της Λοφούπολης στο Ηράκλειο της Κρήτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, o άτυχος 63χρονος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε χαθεί στη Λοφούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πηγές, στο σώμα του άτυχου 63χρονου βρέθηκαν ίχνη από χτύπημα και καθώς η σορός του βρέθηκε σε χωράφι της περιοχής εικάζεται ότι η αιτία θανάτου ενδέχεται να είναι το πέσιμο. Ωστόσο σαφείς απαντήσεις στο χρόνο και τον τρόπο που βρήκε μοιραίο θάνατο ο Γ. Κοκολάκης θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία/ νεκροτομή.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί καθώς και πυροσβέστες οι οποίοι συνέδραμαν στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 πυροσβέστες καθώς και ο σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης βρίσκονται και σήμερα επί ποδός με την αγωνία για την τύχη του άτυχου 62χρονου να φτάνει στο απόγειο της.

Η έκκληση του γιου στα κοινωνικά δίκτυα

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του 63χρονου δηλώθηκε στις Αστυνομικές Αρχές Ηρακλείου την περασμένη Παρασκευή 9/9 (24 ώρες μετά την εξαφάνιση του) ενώ την Κυριακή 11/9 συγκεντρώθηκαν εθελοντές- απλοί πολίτες για να συμμετέχουν στις έρευνες αναζήτησης, έπειτα από παράκληση του γιου του Γ.Κοκολάκη στα κοινωνικά δίκτυα.



Είχε εκδοθεί Silver alert

Παράλληλα εκδόθηκε SILVER ALERT για την εξαφάνιση.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: "Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου από το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Γεώργιος Κοκολάκης, 63 ετών, την 08/09/22 εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στη Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης.

Έχει πράσινα μάτια, ύψος 1,84μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μπλε τζιν, κοντομάνικη μαύρη μπλούζα, κόκκινη ζακέτα και μαύρες παντόφλες.

Πάσχει από Alzheimer. Περπατάει αργά και δεν μιλάει καθαρά."

Πηγή: cretapost

