Πάτρα: χειροπέδες σε νεαρό που άφησε δεμένο σκύλο και πέθανε

Νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου στην Πάτρα. Στον εισαγγελέα ο νεαρός ιδιοκτήτης του ζώου.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στην Πάτρα, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ένός σκύλου.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές, πέρασαν χειροπέδες σε έναν 25χρονο γιατί είχε αφήσει το σκύλο του να πεθάνει.

Γείτονες κάλεσαν τις Αρχές και κατήγγειλαν τον νεαρό. Όταν έφτασε το περιπολικό στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο σκυλάκος ήταν δεμένος με αλυσίδα πέντε μέτρων σε μάντρα και ήταν ήδη νεκρός.

Δεν άργησαν να συλλάβουν τον 25χρονο που ήταν και ο ιδιοκτήτης του ζώου και ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στις εισαγγελικά αρχές με βαρύτατες κατηγορίες.

