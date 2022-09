Ιωάννινα

Γιάννινα: Νταής… κλωτσάει σκύλο σε πεζοδρόμιο (βίντεο)

Το σκυλάκι είχε κακοποιηθεί από το αφεντικό του πριν το παρατήσει στο δρόμο.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με θύμα ένα σκυλάκι στα Γιάννινα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το σωματείο «Κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων», φαίνεται ένας άντρας ο οποίος φοράει κράνος στο κεφάλι, να κλωτσάει έναν σκύλο στο πεζοδρόμιο, ενώ ένας άλλος, που παρακολουθεί το περιστατικό, του φωνάζει να σταματήσει και τον αποτρέπει.

Σύμφωνα με το φιλοζωικό σωματείο που έκανε τη δημοσίευση, πρόκειται για ένα σκυλάκι το οποίο είχε κακοποιηθεί από το αφεντικό του προτού το εγκαταλείψει στο δρόμο ενώ έχει γίνει ήδη καταγγελία κατά αγνώστου.

