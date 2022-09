Ηλεία

Ηλεία: Τον σκότωσε το τρακτέρ που οδηγούσε!

Φρικτό και ακαριαίο το τέλος του άτυχου αγρότη. Τι συνέβη και εξετράπη της πορείας του το τρακτέρ.

Τραγικό θάνατο είχε ένας 61χρονος από τη Ροδιά Πηνείας, το απόγευμα της Παρασκευής (16-09-2022), όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χωράφι, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει το βαρύ όχημα

Περίπου στις 19:00 το απόγευμα επέστρεφε στο χωριό του μετά τις γεωργικές εργασίες που είχε κάνει στο χωράφι του. Στο 5ο χλμ της επ. οδού Λαγάνα – Ροδιάς υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ που οδηγούσε, βγήκε από το δρόμο και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε αντιληπτό από περίοικους που έσπευσαν σε βοήθεια. Σύμφωνα με το με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Σιμόπουλου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

