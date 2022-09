Μαγνησία

Βόλος: Επίθεση από αγέλη σκύλων σε μητέρα με παιδί

Στιγμές απόλυτου τρόμου στα Κάτω Λεχώνια για μία μητέρα με το παιδί της. Τι ακριβώς συνέβη.

Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε μία μητέρα και το παιδί της στα Κάτω Λεχώνια, έξω από αυλή σπιτιού. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας πρόκειται για την ίδια αγέλη που είχε επιτεθεί σε ένα οχτάχρονο παιδί, στις αρχές Σεπτεμβρίου, επίσης στα Λεχώνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γείτονες άκουσαν τις φωνές και κινητοποιήθηκαν άμεσα με αποτέλεσμα τα σκυλιά να φοβηθούν και να φύγουν.

Η μητέρα από το βάρος των σκυλιών έπεσε κάτω και το παιδί έτρεξε να κρυφτεί για να σωθεί από την επίθεση.

