Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά στην ανατολική Μάνη. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή, Πύρριχος της Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς δεν απειλεί, μέχρι τώρα, κάποια κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πύρριχος του δήμου Ανατολικής #Μάνη.

??????Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2022