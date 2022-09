Ημαθία

Ημαθία: Νεκρός σε τροχαίο και ο θετός αδελφός του 21χρονου

Απίστευτη οικογενειακή τραγωδία στην Ημαθία, καθώς σε τροχαίο σκοτώθηκε είχε σκοτωθεί και ο θετός αδερφός του 21χρονου πριν από 14 χρόνια. Απαρηγόρητοι οι γονείς που δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που τους έχει συμβεί.





Όταν σκοτώθηκε ο βιολογικός γιος τους πριν από 14χρονια υιοθέτησαν τον Δημοσθένη. Το αγόρι είχε μείνει ορφανό σε ηλικία 7 ετών, τον αγάπησαν, τον μεγάλωσαν και έγινε το παιδί της καρδιάς τους.

Όμως η μοίρα τους έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ο 21χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν επέστρεφε με το αυτοκίνητο του από τη Βέροια στο Νεόκαστρο.

Στο 6ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Μελίκης - Κουλούρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και προσέκρουσε σε δέντρο. Ο νεαρός ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια.

