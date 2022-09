Έβρος

Έβρος: Σύλληψη υπαίτιου για πολύνεκρο τροχαίο - Τον αναζητούσαν 10 χρόνια!

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος ήταν επί μακρά σιερά ετών "φάντασμα" για τις Αρχές που τον αναζητούσαν.

Στην Τουρκία φαίνεται ότι κρυβόταν επί μια ολόκληρη δεκαετία ένας αλλοδαπός που αναζητούσαν από το 2012 οι αρχές της Πολωνίας, επειδή είχε προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα με τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού!

Άγνωστο γιατί, το πρωί της Κυριακής επιχείρησε να περάσει στην Ελλάδα από το Συνοριακό Σημείο Διέλευσης στους Κήπους του Έβρου, αλλά κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Έτσι, συνελήφθη, παρελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Θράκης που δρομολογεί την έκδοσή του στην Πολωνία.

Συνέλαβαν φυγόποινο με καταδίκη για κλοπή.

Στη Λευκάδα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας ένας Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών για κλοπή. Ο φυγόποινος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

