Θεσσαλονίκη: Τρίτη οβίδα σε εργοτάξιο - Αποκλείστηκε η περιοχή

Έντρομος ο χειριστής του σκαπτικού μηχανήματος εντόπισε τρίτη οβίδα μέσα σε λίγες ώρες. Άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Τρόμος σε… συνέχειες για τον χειριστή σκαπτικού μηχανήματος στην Θεσσαλονίκη, καθώς στο εργοτάξιο, σε οικόπεδο της οδού Λέοντος Σοφού, βρήκε για τρίτη φορά μια οβίδα.

Αμέσως σταμάτησε την εκσκαφή και κάλεσε την Αστυνομία για να αποκλειστεί η περιοχή, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν πυροτεχνουργοί για να συλλέξουν την οβίδα, την τρίτη που βρίσκει ο χειριστής στο οικόπεδο, μέσα σε λίγες ώρες.

Τις προηγούμενες ημέρες ο ίδιος άνδρας, στην διάρκεια των χωματουργικών εργασιών στο οικόπεδο, είχε "πέσει πάνω" σε δύο οβίδες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο χειριστής του εκσκαφέα είπε «Προσέχω τώρα… συνήθισα! Πάω με προσοχή τώρα», φοβούμενος μετά τον εντοπισμό των πρώτων οβίδων πως ίσως υπάρχουν και άλλες στο οικόπεδο».

Μειδιώντας ανέφερε πάντως πως «Στην αρχή λέγανε ότι ήταν λίρες…».

Πρόκειται για μια οξειδωμένη οβίδα 33 εκατοστών, του Β' Παγκοσμίου Πολέμουη η οποία όπως φαίνεται είναι ενεργή.

Για τις προηγούμενες δύο οβίδες δρομολογήθηκε η εξουδετέρωση από ειδικούς, σε πεδίο βολής, στην Άσσηρο.

