Κορινθία

Ξυλόκαστρο: Φωτιά κοντά σε μοναστήρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πώς ξέσπασε η φωτιά.





Φωτιά ξέσπασε στη θέση Καριώτικα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Οι φλόγες αποτεφρώνουν δάσος και χωράφια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο που άρχισε η φωτιά στα Καριώτικα στο Ξυλόκαστρο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 25 άνδρες και οκτώ οχήματα.

Επίσης, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και συνδρομή εθελοντών.

πηγή βίντεο: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: Άλλες τρεις συλλήψεις μετά την ομολογία του 25χρονου

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Σορίν Ματέι - Αμαλία Γκινάκη: Σαν σήμερα έγινε η αιματηρή ομηρία στην οδό Νιόβης