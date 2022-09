Καβάλα

Έγκλημα στην Καβάλα: “Σκότωσε τον 52χρονο γιατί του έκανε bulling”

Τι ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο συνήγορος του 25χρονου καθ' ομολογίαν δράστη.

Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε έναν 52χρονο. Ο δικηγόρος του μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου.

Το έγκλημα συνέβη λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα ο άτυχος άντρας γαζώθηκε από σφαίρες έξω από την επιχείρηση που εργαζόταν, κοντά στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Ο 52χρονος άντρας υπέκυψε άμεσα στα τραύματα του, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Ο συνήγορος του δράστη, Μανώλης Βονικάκης ανέφερε "ακόμα δεν έχουν λάβει τη δικογραφία, όμως όταν τον συνάντησα είδα ένα 25χρονο παιδί με άκακο βλέμμα, καμία σχέση με αυτό που περίμενα".

Επιπλέον, είπε πως "ο 25χρονος ομολόγησε αμέσως" ενώ σχετικά με το λόγο που προέβη στο έγκλημα ο συνήγορός του αναφέρει "το έκανε γιατί θεωρεί ότι δέχτηκε κακοποιητική συμπεριφορά, όχι μόνο στη δουλειά αλλά και εκτός" επισημαίνοντας πως "ο αδερφός του δράστη ήταν φίλος με το θύμα, όμως είχαν σταματήσει τις σχέσεις τους λόω ανάρμοστης συμπεριφοράς του".

Μάλιστα, διευκρίνισε πως δεν υπήρξε απόλυση από τη δουλειά του δράστη αλλά "οικειοθελής αποχώρηση λόγω bullying που δεχόταν".





