Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε παλιό συνεργό του Βλαστού

Ο 39χρονος συνελήφθη στα Διαβατά από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο και το σπίτι του.



Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 39χρονος, ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να ήταν συνεργός του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού.

Ο 39χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στα Διαβατά από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης. Του έκαναν σήμα για να σταματήσει και στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν ένα πιστόλι, ναρκωτικά χάπια, ασύρματος της αστυνομίας και 5.000 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στα Μάλγαρα εντοπίστηκε ένα πολεμικό τυφέκιο κρυμμένο στην αυλή, μία ξιφολόγχη και ένας σιγαστήρας.

Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν και μία 34χρονη στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια και συνελήφθη.

Ο 39χρονος είναι σύμφωνα με την Αστυνομία ένα από τα άτομα που προσπάθησαν να βοηθήσουν τον βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστό να αποδράσει τον Φεβρουάριο του 2013 από τις φυλακές Τρικάλων ωστόσο δεν τα κατάφερε. Εκείνη την ημέρα επιχείρησε να ανέβει στην ανεμόσκαλα ελικοπτέρου όμως η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής.

