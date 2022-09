Εύβοια

Αλιβέρι: βεβήλωσαν τάφους στο νεκροταφείο (εικόνες)

Εικόνες καταστροφής για δεύτερη φορά στο νεκροταφείο του Αλιβερίου στην Εύβοια.

Μάρτυρες μιας αποτρόπαιας εικόνας έγιναν πολίτες του Αλιβερίου στην Εύβοια το απόγευμα της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, άγνωστοι προκάλεσαν καταστροφές στον χώρο του κοιμητηρίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έσπευσε η Αστυνομία και υπάλληλοι της Δημοτικής Αρχής, για αυτοψία και καταγραφή των ζημιών.

Ένας από τους κατοίκους της περιοχής δήλωσε στο evima.gr, «δεν περίμενα με τίποτα, στις μέρες μας, να αντικρίζουμε αυτές τις εικόνες.

Κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι βανδάλισαν το νεκροταφείο και προκάλεσαν τις καταστροφές που βλέπετε. Αυτές οι αδιανόητες συμπεριφορές είναι η μέγιστη ασέβεια προς τον δημόσιο χώρο και κυρίως προς τους συνδημότες μας που πενθούν τους ανθρώπους τους».

