Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες

Τρόμος για τον οδηγό του οχήματος. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Ολοσχερώς κάηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, τα ξημερώματα, καθώς κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Χαλάστρας.

Ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το φλεγόμενο όχημα και να το εγκαταλείψει εγκαίρως.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.