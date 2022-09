Δωδεκανήσα

Ρόδος - Γυναικολόγος: Νέα μήνυση με ανατριχιαστική περιγραφή της καταγγέλλουσας

Σοκ προκαλεί η περιγραφή της γυναίκας για την εξέταση από τον γυναικολόγο, ο οποίος έδωσε νέα ανωμοτί κατάθεση, ως ύποπτος, ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου.



Νέα ανωμοτί κατάθεση, ως ύποπτος για κατηγορούμενος, έδωσε χθες ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου ο 65χρονος γυναικολόγος – μαιευτήρας που καταμηνύθηκε από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.



Εις βάρος του έχει υποβληθεί ακόμη μια μήνυση, από μια ημεδαπή, κάτοικο Θεσσαλονίκης. Η φερόμενη ως θύμα του ημεδαπή, κάτοικος Θεσσαλονίκης, διατείνεται ότι το έτος 2017 βρισκόταν στη Ρόδο, όπου είχε διοριστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε Δημοτικά Σχολεία.



Την 27η Απριλίου 2017 επισκέφθηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να εξεταστεί από γυναικολόγο καθώς παρουσίαζε ερεθισμό στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.



Για την επίσκεψη είχε κλείσει ραντεβού μέσω τηλεφώνου, αλλά υπήρχε αναμονή έξω από το γραφείο του. Όταν εισήλθε στο εξεταστήριο, ο μηνυόμενος, όπως διατείνεται, της ζήτησε να καθίσει στην ιατρική καρέκλα.



Ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης ο μηνυόμενος προσπαθούσε να θωπεύσει αισθησιακά τα γεννητικά της όργανα και έκανε σεξιστικές κινήσεις με το χέρι του (φορούσε το ιατρικό γάντι κατά την εξέταση) στην περιοχή σαν να προσπαθούσε να την διεγείρει σεξουαλικά.



Η γυναίκα υποστηρίζει ότι εκείνη την στιγμή βρισκόταν σε δικαιολογημένη σύγχυση και σε αμηχανία και μουδιασμένη με όσα συνέβαιναν, αισθανόταν αδύναμη εκείνη τη στιγμή να αντιδράσει.



Ο 65χρονος ιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται από την κάτοικο της Θεσσαλονίκης και ισχυρίστηκε ότι τα όσα εξιστορεί αποτελούν μυθεύματα και ότι έγιναν καθ’ υπόδειξην τρίτων.



Ο 65χρονος ιατρός κατηγορείται ήδη για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.



Εχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης ασκήσεως του επαγγέλματος του γυναικολόγου.



Εχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου αλλά δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της.