Ροδόπη

Φωτιά στον Εβρίνο - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Επίγειες και ενεάεριες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης μετά από φωτιά στην Ροδόπη.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στον Εβρίνο

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΠΥ, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Εβρίνο Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2022

