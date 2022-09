Φθιώτιδα

Λαμία - Θάνατος 14χρονης: Ανθρωποκτονία δείχνει το πόρισμα της ΕΔΕ

Δύο γιατροί είναι οι φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ.

Αποκαλυπτική είναι η ΕΔΕ που διενήργησε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Ιωάννα Γριβέα για τον χαμό μιας 14χρονης μαθήτριας η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι έφυγε από τη ζωή απο ανακοπή, ενώ νοσούσε με covid19, περιμένοντας βοήθεια στο κοντέινερ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη και αποδίδει ευθύνες σε συγκεκριμένους γιατρούς οι οποίοι αν είχαν ενεργήσει διαφορετικά το κορίτσι θα είχε σωθεί.

Οι δικηγόροι της οικογένειας, Πάρης Παπαδάκης και Σοφία Σταυράκη, κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία με φυσικούς αυτουργούς δύο γιατρούς, ενώ θα προκύψει υπαιτιότητα και σε άλλους, ενώ η τελευταία, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά.

Χαρακτηριστικά αναφέρει το δικηγορικό γραφείο: «Όσον αφορά τον θάνατο του μόλις 14 χρονών κοριτσιού από την Λαμία με αιτία θανάτου covid - 19, πρέπει να μάθει όλο το πανελλήνιο ότι μετά και την έκδοση της ΕΔΕ η αιτία θανάτου άλλαξε και έγινε ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ 2 ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ!!

Μετά την κατάθεση της μήνυσης από την οικογένεια του κοριτσιού θα προκύψει υπαιτιότητα και σε άλλους ιατρούς.

Το δικηγορικό μας γραφείο μας από κοινού με την εξαίρετη συνάδελφο Λαμίας κ. Σοφία Σταυράκη με τα στοιχεία που είχαμε στην κατοχή μας φωνάζαμε από την αρχή ότι επρόκειτο για ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ και αν οι γιατροί ασκούσαν τα καθήκοντα τους όπως έπρεπε το παιδί θα ήταν ανάμεσα μας. Το μαχαίρι στο κόκκαλο για να αποδοθούν ευθύνες έτσι ώστε κανένα παιδί να μην φεύγει έτσι άδικα..».

Πηγή: LamiaReport

