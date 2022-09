Κορινθία

Κόρινθος: νεκρή εντοπίστηκε νεαρή γυναίκα στο σπίτι της

Το πρώην μοντέλο βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του και έχει ξεκινήσει ένα θριλερ μετά τον εντοπισμό της. Η τραγωδία της οικογένειας.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου νεαρής γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στους Αγίους Θεοδώρους το μεσημέρι της Πέμπτης

Την άτυχη κοπέλα βρήκε η οικιακή βοηθός που πήγε να καθαρίσει το σπίτι. Όταν αντίκρισε την γυναίκα νεκρή ειδοποίησε αμέσως της αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναικα ήταν περίπου 35 χρόνων, καλλονή και πρώην φωτομοντέλο που είχε συνεργαστεί με δημοφιλείς σχεδιαστές.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η τραγωδία της οικογένειας

Πριν αρκετά χρόνια ο αδερφός της κοπέλας αυτοκτόνησε, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική θητεία του στην Κύπρο. Μετά από αυτή την απώλεια η κοπέλα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Πριν τρεις μέρες πέθανε και ο παππούς της, ενώ και η μητέρα της νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: loutrakiblog.gr

