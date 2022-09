Βοιωτία

Αλίαρτος: τρακτέρ καταπλάκωσε άνδρα (εικόνες)

Τραγωδία με ακόμα ένα περιστατικό που τρακτέρ καταπλάκωσε άνδρα και του στοίχισε τη ζωή.

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό γράστηκε στην ελληνική ύπαιθρο, όταν τρακτέρ καταπλάκωσε έναν 66χρονο.

Πιο συγκεκριμένα, το δυστύχημα συνέβη στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας και ο άτυχος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο.

Ο άτυχος άνδρας δούλευε σε χωράφι πάνω σε τρακτέρ και για άγνωστο λόγο το αγροτικό μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η αστυνομία.

