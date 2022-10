Καβάλα

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Σκότωσε πρώτα το παιδί για να την τιμωρήσει

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τις σορούς των δύο θυμάτων του αυτόχειρα στην Καβάλα μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και συγκλονίζει.

Για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 31χρονης και του μόλις 11 μηνών μωρού στην Καβάλα της μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης.

«Είναι δεύτερο περιστατικό μέσα σε 40 χρόνια καριέρας», είπε τονίζοντας την αγριότητα και τη σπανιότητα του εγκλήματος.

Όπως είπε, ο δράστης πυροβόλησε πισώπλατα το παιδί και από πάνω προς τα κάτω, με σκάγια για πουλιά, θεωρώντας ότι θα φτάσουν, για ένα τόσο μικρό παιδί.

«Για τη σύζυγο χρησιμοποίησε σκάγια για αγριογούρουνο», είπε, κρίνοντας ότι, «σκότωσε πρώτα το μωράκι για να πληγώσει τη γυναίκα, για να την τιμωρήσει».

«Ήταν όλο προσχεδιασμένο», εκτίμησε ο Ν.Κιφνίδης, εξηγώντας ότι, όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, πέρασαν μόνο τα δευτερόλεπτα για την αλλαγή του όπλου.

