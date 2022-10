Ηράκλειο

Ηράκλειο: βαρύ πρόστιμο για ηλεκτροσόκ σε σκύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βασανισμό του ζώου είχαν καταγράψει και σε βίντεο.

Συνελήφθη χθες (07.10) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ένας Έλληνας κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Προηγήθηκε διερεύνηση δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ταυτοποίηση στοιχείων ατόμου εικονιζόμενου σε βίντεο να έχει τοποθετήσει ηλεκτροφόρο κολάρο σε σκύλο προκαλώντας του ηλεκτροσόκ.

Όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία των αστυνομικών, στο σπίτι του κρητικού ηλικίας 67 ετών, αυτός δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας του δεσποζόμενου ζώου το οποίο δεν έφερε κωδικό ηλεκτρονικής αναγνώρισης (τσιπ) και στερούταν βιβλιαρίου υγείας.

Στον 67χρονο επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 15.600 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίες το Σάββατο

Σημεία για rapid test δωρεάν τo Σάββατο

Κριμαία - Γέφυρα του Κερτς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης