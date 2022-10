Τρίκαλα

Τρίκαλα - Συμπλοκή ανηλίκων: Τραυματισμός, προσαγωγές και μηνύσεις

Άγρια συμπλοκή μεταξύ είκοσι ανηλίκων στα Τρίκαλα. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.



Σχεδόν καθημερινά είναι τα φαινόμενα βίας και οι συμπλοκές μεταξύ παρεών ανηλίκων στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγρια συμπλοκή με συμμετοχή περίπου είκοσι ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της πλατείας του παλαιού Δεσποτικού.

Μάλιστα χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκαν προσαγωγές, υποβλήθηκαν μηνύσεις ενώ τουλάχιστον ένα από τα παιδιά φέρεται να χρειάστηκε και ιατρική φροντίδα.

Πηγή: trikalavoice.gr

