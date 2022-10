Ημαθία

Βέροια: Δικογραφία σε βάρος του ασθενή που γρονθοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 56χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε διασώστη του ΕΚΑΒ μέσα σε ασθενοφόρο, επειδή διαφώνησε με τη διαδρομή. Ποια αδικήματα αντιμετωπίζει.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 56χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε και εξύβρισε διασώστη του ΕΚΑΒ, κατά τη διακομιδή του από το Κέντρο Υγείας της Αλεξάνδρειας Ημαθίας προς το Νοσοκομείο της Βέροιας, επειδή, σύμφωνα με καταγγελία, διαφώνησε με τη διαδρομή του ασθενοφόρου.

Την καταγγελία έκανε χθες το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας προκαλώντας αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 56χρονος δεν κατέστη εφικτό να συλληφθεί -αποχώρησε αυτοβούλως από το Νοσοκομείο όπου διακομίστηκε - αλλά σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα φαινόμενα βίας προς τους διασώστες, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Ημαθίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στάση εργασίας (από τις 12:00 έως τις 15:00 στην πρωινή βάρδια και από τις 15:00 έως τις 18:00 στην απογευματινή), όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια της στάσης θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τα πολύ επείγοντα περιστατικά, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Επιθέσεις με drone “καμικάζι” σε πολυκατοικίες

Υμηττός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τραυματίστηκε γυναίκα (βίντεο)