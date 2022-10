Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: ο 28χρονος, η ζωγραφιά και η “κάλυψη” της μάνας

Φρικιαστικά στοιχεία αποκαλύπτονται για την μάνα του 28χρονου, που φέρεται να συγκάλυπτε τις πράξεις του γιου της. Πώς κατάλαβαν οι γονείς τι έχει συμβεί στον 4χρονο.

Ακόμη μία φρικτή υποθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 4χρονου αγοριού στο Αγρίνιο μετά την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ένας 28χρονος είναι ποδοσφαιριστής της Γ' Εθνικής, τα στοιχεία του οποίου έχουν κοινοποιηθεί και φέρεται να ασελγούσε σε ένα τετράχρονο αγοράκι στο Αγρίνιο και μάλιστα με τη συγκάλυψη της μητέρας του, η οποία ήταν μπέιμπι σίτερ του μικρού.

Η 52χρονη γυναίκα ανακάλυψε τις αποτρόπαιες πράξεις του γιου της και από τότε, όχι μόνον τις συγκάλυπτε, αλλά του επέτρεπε να τις διαπράττει κατ' έξακολούθηση, καθώς ως νταντά του θα μπορούσε να έχει άμεση πρόσβαση στον 4χρονο.

Οι γονείς του μικρού, θορυβήθηκαν από την αλλαγή στη συμπεριφορά του, και είδαν κάποια ζωγραφιά του, που τους έκανε να ανησυχήσουν. Ο πετέρας του 4χρονου, απευθύνθηκε τότε σε ειδικό ο οποίος πολύ γρήγορα κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Η καταγγελία έγινε από τον πατέρα το καλοκαίρι του 2021 στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου κατά της 52χρονης, τότε, γυναίκα και του γιου της για κακοποίηση του τετράχρονου γιου του.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη, για το αδίκημα της διενέργειας γενετήσιων πράξεων με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση.

Οι καταγγελίες κατά του 28χρονου εξετάζονται από στρατοδικείο καθώς όσα καταγγέλθηκαν συνέβησαν όταν εκείνος υπηρετούσε τη θητεία του.

Η σοκαριστική υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας στις αρχές του 2022 από την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #MeNow_MeToo, κατά της σεξουαλικής βίας στην Ελλάδα.

