Αγρίνιο: 28χρονος ασελγούσε σε 4χρονο (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα προσωπικά στοιχειά και οι φωτογραφίες του νεαρού που κατηγορείται για βιασμό παιδιού.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Στρατοδικείου Ιωαννίνων, δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 28χρονου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη, για το αδίκημα της διενέργειας γενετήσιων πράξεων με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη κατ΄ εξακολούθηση.

Δείτε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του 28χρονου ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό του παραπάνω αδικήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2641022520, 2641030168 & 2641030173 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η υπόθεση που σόκαρε το Αγρίνιο

Η υπόθεση της φερόμενης ασέλγειας εις βάρος τετράχρονου αγοριού είχε σοκάρει το Αγρίνιο όταν ήρθε στην επιφάνεια στις αρχές του τρέχοντος έτος.

Την δημοσιοποίησε η Σοφία Μπεκατώρου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας και περιλαμβάνεται ανάμεσα σε 200 ακόμα μαρτυρίες κακοποίησης. Ήταν ήδη σε εξέλιξη ωστόσο η αστυνομική έρευνα από τα τέλη του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το agrinionews, ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου μια 52χρονη γυναίκα και τον γιο της ο οποίος εκείνη την εποχή υπηρετούσε τη θητεία του στον στρατό ότι κακοποίησαν τον τετράχρονο γιο του. Η γυναίκα ήταν το πρόσωπο που κρατούσε το παιδί (baby sitting) και ο γιος της είχε πρόσβαση στο αγοράκι.

Οι γονείς του τετράχρονου αγοριού υποψιάστηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν διαπίστωσαν αλλαγή στη συμπεριφορά του αλλά και όταν είδαν κάποιες από τις ζωγραφιές του. Απευθύνθηκαν σε ειδικό ο οποίος πολύ γρήγορα κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελία Αγρινίου και έδωσε εντολή για έρευνα. Μητέρα και γιος έδωσαν ανωμοτί καταθέσεις στην Αστυνομία και υπέβαλαν υπόμνημα με τη δική τους εκδοχή. Η περίπτωση του νεαρού εξετάστηκε από Στρατοδικείο, καθώς όσα καταγγέλθηκαν συνέβησαν όταν εκείνος υπηρετούσε τη θητεία του.

