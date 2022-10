Ηράκλειο

Ηράκλειο: Επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον σύζυγό της

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν την σύζυγό του.



Επίθεση με καυστικό υγρό δέχτηκε ένας 36χρονος άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o άνδρας βρισκόταν τα ξημερώματα του Σαββάτου με τη σύζυγό του σε ξενοδοχείο της πόλης.

Η γυναίκα, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, του πέταξε καυστικό υγρό.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου με ιδιωτικό όχημα, έχοντας υποστεί εγκαύματα από το καυστικό υγρό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν την 38χρονη σύζυγό του.

