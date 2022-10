Φλώρινα

Αμύνταιο – λίμνη Χειμαδίτιδα: Τραγική κατάληξη για τον αγνοούμενο ψαρά

Ο άτυχος άντρας είχε πάει με την παρέα του για ψάρεμα, αλλά άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες έπεσε μέσα στη λίμνη.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου ψαρά που αγνοούταν από το πρωί, στη λίμνη Χειμαδίτιδα στο Αμύνταιο.

0 55χρονος είχε πέσει μέσα στη λίμνη από τον προβλήτα, ενώ είχε πάει με την παρέα του, από τα Λευκάδια Ημαθίας, για ψάρεμα.

Στις έρευνες συμμετείχαν άνδρες της ΕΜΑΚ και Πυροσβέστες, οι οποίοι τελικά εντόπισαν τη σορό του και την ανέσυραν.

