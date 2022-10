Ηράκλειο

Ηράκλειο: Διευθυντής Γυμνασίου μήνυσε 28 μαθητές

Έκπληκτοι, γονείς είδαν να χτυπά την πόρτα τους η αστυνομία και να ενημερώνονται ότι τα παιδιά τους έχουν μπλεξίματα με τον νόμο...

Μήνυση κατά 28 μαθητών του σχολείου κατέθεσε διευθυντής Γυμνασίου στο Ηράκλειο. Ο λόγος είναι ότι για μια μέρα το σχολείο τέλεσε υπό κατάληψη.

Το θέμα, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει συνέλευση για να συζητηθεί σχετικά.

Το Cretalive επικοινώνησε με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Γιάννη Καραγιαννίδη, ο οποίος δε γνώριζε για τη μήνυση. Ήξερε, όμως, ότι ο διευθυντής είχε επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιαννίδη, ο γυμνασιάρχης κινήθηκε καθ' όλα νόμιμα. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει κανείς μετά από την κατάληψη δημόσιας περιουσίας.

Οι γονείς, από την πλευρά τους, επικοινώνησαν με το Cretalive και κάνουν λόγο για πρωτοφανή ενέργεια που δημιουργεί μείζον ζήτημα στη λειτουργία του σχολείου, ενώ επικαλούνται την ψυχολογική φόρτιση γονιών και μαθητών, με κάποια από τα παιδιά να εμφανίζουν και προβλήματα υγείας, μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης.

