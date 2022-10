Μαγνησία

28η Οκτωβρίου: Έσκισαν την ελληνική σημαία σε νηπιαγωγείο

Πρωτοφανή ενέργεια ασέβειας λίγα 24ωρα πριν την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σε μία πρωτοφανή ενέργεια ασέβειας προχώρησαν άγνωστη στην περιοχή των Καναλιών στη Μαγνησία, λίγα 24ωρα πριν την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι δράστες κατέβασαν και έσκισαν την ελληνική σημαία που κυμάτιζε σε προαύλιο νηπιαγωγείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προκλητικό συνέβη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν το νηπιαγωγείο ήταν κλειστό. Το πρωί της Δευτέρας (24/10), όταν εκπαιδευτικοί πήγαν στο νηπιαγωγείο, ήρθαν αντιμέτωποι με τον βανδαλισμό. Η ελληνική σημαία έλειπε από τον ιστό και στη θέση της υπήρχαν περασμένα το ένα πάνω στο άλλο, πέντε λάστιχα αυτοκινήτου.

Κοιτώντας πιο προσεκτικά στο προαύλιο, βρήκαν κομμάτια της ελληνικής σημαίας. Όπως εικάζεται, δράστες μπήκαν μέσα στη σχολική αυλή, κατέβασαν, έσκισαν τη σημαία και την πέταξαν κάτω πριν προχωρήσουν στην αψυχολόγητη ενέργεια να βάλουν στη θέση της τα ελαστικά.

Εκπαιδευτικοί ανέφεραν άμεσα το περιστατικό στον Δήμο Ρήγα Φεραίου αλλά και στην Αστυνομία, ενώ το μεσημέρι ενημερώθηκε και ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γιώργος Πολύζος.

Πάντως άμεσα κινήθηκαν οι ενέργειες τόσο από το σχολείο όσο και από τον Δήμο για την παραγγελία νέας σημαίας προκειμένου να ξαναμπεί στη θέση της στο σχολείο που προετοιμάζεται για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή.

«Πρόκειται για μία απαράδεκτη ενέργεια και μάλιστα παραμονή της Εθνικής Επετείου, μιας ημέρας που είναι τόσο σημαντική για όλους μας», σχολίασε ο κ. Πολύζος.

Πηγή: taxydromos.gr

