Σέρρες - τροχαίο: Νεκρός σε μετωπική σύγκρουση

Τραγικός είναι ο απολογισμός σφοδρής σύγκρουσης στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 30χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του πρώτου οχήματος.

Ο δεύτερος οδηγός, όπως επίσης η 30χρονη συνεπιβάτιδά του, υπέστησαν τραύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο των Σερρών, εκτός κινδύνου.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

