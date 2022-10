Δωδεκανήσα

Ρόδος - καταγγελία: καθηγητής ασελγούσε σε παιδί... μέσα στο σπίτι του

Τι κατήγγειλε το 15χρονο σήμερα κορίτσι για τον καθηγητή της.

Στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο εκπαιδευτικών που εδρεύει στην Σύρο για τα περαιτέρω παραπέμφθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου μετά την ολοκλήρωση ένορκης διοικητικής εξέτασης καθηγητής θετικών επιστημών στο νησί της Ρόδου, που καταγγέλθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που διενεργήθηκε ο καθηγητής, φέρεται να ομολόγησε παράβαση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και το Ν. 1566 καθώς παρέδιδε φροντιστήρια στην φερόμενη ως θύμα του ανήλικη, ενώ αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται για τα περαιτέρω.

Στο πειθαρχικό συμβούλιο ελέγχεται για αναξιοπρεπή συμπεριφορά ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αν και είχε καθήκοντα αυξημένης ευθύνης σε σχολικό συγκρότημα της πόλης υποβιβάστηκε και μετατέθηκε σε άλλο σχολείο.

Η υπόθεση απασχολεί την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, μετά τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας κατόπιν αναφοράς συναδέλφων του.

Ήδη έχει ανατεθεί η διενέργεια συγκεκριμένων προανακριτικών πράξεων σε επιτελή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται. Ένα 15χρονο σήμερα κορίτσι, μαθήτρια της πρώτης Λυκείου, εκμυστηρεύτηκε τον Μάιο του 2022 σε μία καθηγήτριά της, της τρίτης τάξεως του Γυμνασίου, στο οποίο φοιτούσε και κατόπιν στη μητέρα της ότι ο καθηγητής ασελγούσε εις βάρος της κατά την διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που της παρέδιδε στην οικία, όπου διαμένει με τους γονείς της, ενώ φοιτούσε στην πέμπτη τάξη του δημοτικού!

Μάλιστα όπως διατείνεται οι ασελγείς πράξεις εις βάρος της από τον καθηγητή συνεχίστηκαν μέχρι και την πρώτη Γυμνασίου.

Η καθηγήτριά της είχε διαπιστώσει μια αλλαγή στην συμπεριφορά της και την προσέγγισε για να μάθει έκπληκτη από τα χείλη του παιδιού το μυστικό που έκρυβε βαθιά μέσα της ακόμη και από τους γονείς της.

Μάλιστα το παιδί αποφάσισε να μην συνεχίσει την φοίτησή του στο σχολικό συγκρότημα που εργάζεται ο εκπαιδευτικός και επέλεξε άλλο σχολείο. Η καθηγήτρια ενημέρωσε με αναφορά της την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η υπόθεση παραπέμφθηκε προς έρευνα στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και από εκεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ενώ ταυτόχρονα παραγγέλθηκε, όπως προαναφέρθηκε και διοικητική έρευνα.

Πηγή: dimokratiki.gr

