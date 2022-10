Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άνδρας έπεσε από σκαλωσιά και πέθανε

Ο άνδρας, πήγε να ελέγξει την υδροροή και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε απότη σκαλωσιά και έχασε τη ζωή του.

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι εργασίες ενός άνδρα σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, καθως βρήκε τραγικό θάνατο.

Πιο συγκεκριμενα, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 13:30 του Σαββάτου, ο 54χρονος άνδρας ανέβηκε σε σκαλωσιά για να ελέγξει υδροροή σε σπίτι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 54χρονος έπεσε από τη σκαλωσιά και βρήκε τραγικό θάνατο.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου.

Πηγή: thestival.gr

