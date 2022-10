Λασιθίου

Αγιά Φωτιά: Η φονική κατολίσθηση από ψηλά (βίντεο)

Η τραγική ειρωνεία για την οικογένεια που έχασε τη μητέρα και σύζυγο. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των διασωστών στον ΑΝΤ1.

Δεν υπάρχουν λόγια για το μέγεθος της ανείπωτης τραγωδίας που σημειώθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Αγιάς Φωτιάς στην Ιεράπετρα με τους διασώστες να ζουν συγκλονιστικές στιγμές βρίσκοντας τον 51χρονο σύζυγο της 45χρονης σε κατάσταση σοκ και το 9χρονο αγόρι παγιδευμένο και τη μητέρα σε εμβρυική στάση στο κρεβάτι.

Το μέγεθος της τραγωδίας γίνεται εμφανές σε βίντεο drone, στο οποίο φαίνεται ο βράχος που έχει αποκολληθεί και παρασύρει το ενοικιαζόμενο δωμάτιο, στο οποίο βρήκε τραγικό τέλος μία 45χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα βρισκόταν στο κρεβάτι της, στο δωμάτιο που παρασύρθηκε, ενώ ο 51χρονος σύζυγός της και ο 9χρονος γιος τους στο διπλανό δωμάτιο, το οποίο έμεινε ανέπαφο. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε το 112 για τη διάσωση της γυναίκας του, την οποία δεν μπορούσε να βρει μέσα στα συντρίμμια.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της επικεφαλής των διασωστών του ΕΕΣ που επιχείρησαν, στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

«Ήταν αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν γιατί το δωμάτιο είχε ισοπεδωθεί πλήρως. Χρειάστηκε να σκάβουν πολλές ώρες για να εντοπιστεί η άτυχη κυρία", είπε η διασώστρια στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι, χρειάστηκε να σκάψουν 1,5 μέτρο για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της κάτω από τα ερείπια.

Σχετικά με το παιδί, που διασώθηκε όπως ανέφερε δεν ήταν τόσο δύσκολο να το προσεγγίσουν και "είχε καταπλακωθεί από τη μέση και κάτω, το πόδι του είχε εκδορές και τραύματα, όμως απεγκλωβίστηκε επιτυχώς πολύ γρήγορα».

«Βρισκόταν στο δωμάτιο με τον πατέρα του, που ήταν και εκείνος που κάλεσε το 112. Είχε τις αισθήσεις του καθ’όλη τη διάρκεια της διάσωσης, καταπλακώθηκε το πόδι του», ανέφερε η Μαρίνα Δρακωνάκη.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκεσε περίπου 6 ώρες, με την κλήση στην Πυροσβεστική να γίνεται στις 12:20 τα μεσάνυχτα.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο 20 οχήματα της Πυροσβεστικής, 50 άνδρες, 3η ΕΜΑΚ, εθελοντές, πεζοπόρα, οχήματα από την Ιεράπετρα, τη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι, η οικογένεια από τη Σλοβενία επρόκειτο να επιστρέψει σήμερα στη χώρα της.

«Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε κανείς να το προβλέψει»

«Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό αυτό γεγονός που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από κανέναν» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας Γιώργος Βαρδάκης.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαρδάκης, ο βράχος που αποκολλήθηκε και έπεσε σε συγκρότημα περίπου 15 ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, προκάλεσε καταστροφές σε δυο διαμερίσματα και τίποτα δεν προμήνυε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός.

«Στην περιοχή κάθε χρόνο κάνουν τις διακοπές τους χιλιάδες επισκέπτες και είναι από τις δημοφιλέστερες στον τόπο μας. Μέχρι και σήμερα τέλη Οκτώβρη έχει επισκεψιμότητα και αυτό που συνέβη έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη» πρόσθεσε ο κ. Βαρδάκης που ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχει ένας βράχος που συχνά ακούγεται ότι είναι επικίνδυνος «όμως το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε αυτό το σημείο. Εκεί που έγινε η αποκόλληση του βράχου, δεν υπήρχε καμία ένδειξη οποιασδήποτε επικινδυνότητας» τόνισε ο κ. Βαρδάκης που από κατοίκους της περιοχής ενημερώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα η οποία καταπλακώθηκε, θα αναχωρούσε σήμερα με την οικογένεια της, ολοκληρώνοντας τις διακοπές της.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, από την πλευρά του δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, πιθανή αιτία της αποκόλλησης να ήταν οι έντονες βροχές που έπληξαν την περιοχή προ 10 περίπου ημερών.

Πηγή drone: neakriti.gr

