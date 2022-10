Λασιθίου

Αγία Φωτιά: Σε εμβρυακή στάση βρέθηκε η 45χρονη - Σε σοκ ο σύζυγος της

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας Γιώργος Βαρδάκης για την τραγωδία στην περιοχή. Ποια η κατάσταση του συζύγου και του γιου της 45χρονης.



Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης με την τραγωδία που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή 30 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο στην Αγιά Φωτιά στο Λασίθι.

Οι νέες φωτογραφίες που έρχονται στο φως σχετικά με την απίστευτη τραγωδία στην Κρήτη είναι σοκαριστικές.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, το 9 ετών παιδί της τραυματίστηκε στα άκρα και ο 51 ετών πατέρας δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι το τελευταίο βράδυ των διακοπών τους θα συνέβαινε όλο αυτό.

Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε σε εμβρυακή στάση χωρίς εμφανή τραύματα ενώ θρίλερ επικρατεί με την καταγωγή της οικογένειας.

Ένα κομμάτι βράχου αποκολλήθηκε και κατατρακύλησε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην πλαγιά της Αγίας Φωτιάς Λασιθίου, κοντά στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κτίριο και να καταπλακώσει την 45χρονη γυναίκα η ο οποία ανασύρθηκε νεκρή.

Ο πατέρας της οικογενείας, 51 ετών, έβλεπε όλα αυτά να εκτυλίσσονται μπροστά του χωρίς να μπορεί να το πιστέψει, ενώ ο ίδιος από τύχη βρισκόταν σε άλλο σημείο του ίδιου διαμερίσματος που καταπλακώθηκε από τον βράχο το οποίο έμεινε ανέγγιχτο και δεν κινδύνευσε.

Ο άνδρας παραμένει σε σοκ, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει ακόμη τι έχει συμβεί.

Το μισό κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες.

Έσκαβαν με τα χέρια οι πυροσβέστες

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκεσε περίπου 6 ώρες, με την κλήση στην Πυροσβεστική να γίνεται στις 12:20 τα μεσάνυχτα.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο 20 οχήματα της Πυροσβεστικής, 50 άνδρες, 3η ΕΜΑΚ, εθελοντές, πεζοπόρα, οχήματα από την Ιεράπετρα, τη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο.

Ο 51χρονος πατέρας της οικογένειας απεγκλωβίστηκε εύκολα από το διαμέρισμα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά, όμως το 9χρονο αγόρι είχε καταπλακωθεί από τα συντρίμμια και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να απεγκλωβιστεί αφού το πόδι του είχε «κολλήσει» μέσα στα χαλάσματα.

«Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε κανείς να το προβλέψει»

«Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό αυτό γεγονός που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από κανέναν» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας Γιώργος Βαρδάκης.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαρδάκης, ο βράχος που αποκολλήθηκε και έπεσε σε συγκρότημα περίπου 15 ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, προκάλεσε καταστροφές σε δυο διαμερίσματα και τίποτα δεν προμήνυε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός.

«Στην περιοχή κάθε χρόνο κάνουν τις διακοπές τους χιλιάδες επισκέπτες και είναι από τις δημοφιλέστερες στον τόπο μας. Μέχρι και σήμερα τέλη Οκτώβρη έχει επισκεψιμότητα και αυτό που συνέβη έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη» πρόσθεσε ο κ. Βαρδάκης που ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχει ένας βράχος που συχνά ακούγεται ότι είναι επικίνδυνος «όμως το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε αυτό το σημείο. Εκεί που έγινε η αποκόλληση του βράχου, δεν υπήρχε καμία ένδειξη οποιασδήποτε επικινδυνότητας» τόνισε ο κ. Βαρδάκης που από κατοίκους της περιοχής ενημερώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα η οποία καταπλακώθηκε, θα αναχωρούσε σήμερα με την οικογένεια της, ολοκληρώνοντας τις διακοπές της.

