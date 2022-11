Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Τραγικό τέλος για πεζή

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που είχε παρασυρθεί από ΙΧ .

Υπέκυψε στα τραύματά της 76χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, την Δευτέρα το απόγευμα, στην πλατεία Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την 76χρονη είχε παρασύρει ΙΧ που οδηγούσε 40χρονος.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

