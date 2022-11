Ηλεία

Ηλεία: Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα βίας από δυο δράστες που μπούκαραν στο σπίτι της. Συνελήφθη ο ένας από αυτούς.

Στιγμές τρόμου βίωσε τα ξημερώματα της Κυριακής, μια 84χρονη στα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όταν δύο νεαροί άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι της παραβιάζοντας παράθυρο, με σκοπό να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η άτυχη ηλικιωμένη έπεσε θύμα λεκτικής και σωματικής βίας, ωστόσο οι δράστες ενώ έκαναν “φύλλο και φτερό” το σπίτι έφυγαν με άδεια χέρια.

Ο ένας δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του άλλου δράστη από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Κρεστένων είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Μακελειό σε πανεπιστήμιο

Παιδιά έκαναν ναργιλέ και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Εκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα τραυματίστηκε και είναι στο νοσοκομείο