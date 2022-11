Λάρισα

Λάρισα: ανατροπή νταλίκας με εύφλεκτο υλικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού και του συνοδηγού του βαρέως οχήματος που τούμπαρε.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον κόμβο της Γυρτώνης, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν το συμβάν, ειδοποίησαν άμεσα ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική και αυτόματα σήμανε συναγερμός, καθώς το βυτιοφόρο μετέφερε εύφλεκτο υλικό.

Η Αστυνομία απέκλεισε το συγκεκριμένο σημείο με τα διόδια Μακρυχωρίου να έχουν κλείσει την κυκλοφορία προς Αθήνα, και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του βυτιοφόρου και του επικίνδυνου υλικού.

Ο οδηγός αλλά και ο συνοδηγός του βαρέως οχήματος φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Για ευρωπαϊκή “επιδημία” προειδοποιούν επιστήμονες

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο πύραυλος στην Πολωνία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)