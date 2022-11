Αχαΐα

Ενδοοικογενειακή βία - Πάτρα: άγρια επίθεση σε μητέρα 6 παιδιών από τον σύντροφό της

Η γυναίκα και τα 6 παιδιά της μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, βλέπει το φως της δημοσιοτητας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, με θύμα τη μητέρα 6 παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι συγγενών της στο Φαραί Αχαΐας, που δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της, με τον οποίο συζούσαν. Ο άνδρας, της άσκησε σωματική βία και την τραυμάτισε στο δεξί χέρι.

Αμέσως μετά το συμβάν, η γυναίκα έσπευσε να καταγγείλει τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία, καθώς ζήτησε και προστασία για την ίδια αλλά και για τα παιδιά της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μητέρα και τα έξι παιδιά της μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για να φιλοξενηθούν εκεί.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για να εντοπίσει τον άνδρα της επίθεσης, ο οποίος μετά το περιστατικό εξαφανίστηκε.

