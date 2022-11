Αρτα

Αδελφοκτονία στην Άρτα: Ο καβγάς που προηγήθηκε της τραγωδίας

Ενώπιον των Αρχών παρουσιάστηκε σήμερα ο άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο του αδελφού του. Τι δήλωσε μέσω του δικηγόρου του για την τραγωδία.

Στα δικαστήρια της Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο 60χρονος που κατηγορείται για το θάνατο του αδελφού του, το απόγευμα της Παρασκευής, στο σπίτι τους, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Ο 60χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή καθώς ο συνήγορος υπεράσπισής του δεν έχει ακόμη πλήρη γνώση της δικογραφίας .

Μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ ο κ. Δημήτρης Λαμπράκης ανέφερε πως ο 60χρονος είναι ένας απλός, καθημερινός άνθρωπος ,μόνος του στη ζωή .

Κατηγορείται ότι σκότωσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τον αδελφό του και ο δικηγόρος δήλωσε πως, ο θανών ήταν αλκοολικός και αυτή ήταν η μοναδική αιτία των όποιων αντιπαραθέσεων είχαν τα δύο αδέλφια κατά τη διάρκεια της συγκατοίκησής τους .Όπως σημείωσε, το θύμα δεν έπαιρνε ως όφειλε τα ψυχοφάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί. Σημειώνεται ότι είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί και στο Νοσοκομείο της Άρτας.'

Το χρονικό του τραγικού συμβάντος

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο 60χρονος, μέσω του δικηγόρου του, το μεσημέρι της Παρασκευής ο 60χρονος βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής, όπου κατανάλωσε μικρή ποσότητα αλκοόλ και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι τους για να μαγειρέψει ψαρόσουπα για τον 55χρονο αδελφό του. Ο 55χρονος του ζητούσε επίμονα να πιει αλκοόλ κάτι που ο 60χρονος δεν ήθελε να συμβεί. Τότε άρχισε η μεταξύ τους λογομαχία, πιάστηκαν στα χέρια, ο 55χρονος παραπάτησε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο της αυλής .

«Ο 60χρονος δεν είχε καμία πρόθεση να επιφέρει σωματική βλάβη στον αδελφό του πόσω μάλλον να τον σκοτώσει. Ήταν η "κακιά η ώρα "», τόνισε ο κ.Λαμπράκης, συμπληρώνοντας πως ο 60χρονος δεν είχε καμία βοήθεια από συγγενικά του πρόσωπα στο πρόβλημα του αλκοολισμού που αντιμετώπιζε ο 55χρονος.

Πηγή: episus-tv-news.gr

