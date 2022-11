Γρεβενά

Γρεβενά: Πυροβολισμοί εναντίον υπαλλήλου εργοστασίου που είχε σημειωθεί έκρηξη με νεκρούς

Επίθεση με πυροβολισμούς κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας υπάλληλος του εργοστασίου.



Επίθεση σε βάρος του με πυροβολισμούς κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχτηκε από έναν άγνωστο χθες Τετάρτη λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα ένας υπάλληλος της Ελληνικής Τεχνολογίας Εκρηκτικών (ΕΛΤΕΚ), όταν αποχώρησε από το εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται στην Ιτέα Γρεβενών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο υπάλληλος της ΕΛΤΕΚ συνάντησε με το αυτοκίνητό του τον άγνωστο μέσα στον αγροτικό δρόμο, που βρίσκεται ανάμεσα στο εργοστάσιο και το χωριό Ιτέα και αμέσως άρχισε να τον πυροβολεί. Ο ίδιος, χωρίς να τραυματιστεί, βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο και με τα πόδια έφθασε στην Ιτέα, όπου και ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία ερευνά την περίεργη αυτή καταγγελία.

Στο εργοστάσιο αυτό στις 21 Μαρτίου 2022, σημειώθηκε έκρηξη στο τμήμα παραγωγής εκρηκτικών, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

