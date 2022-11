Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: βρεφονηπιοκόμος κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών

Ποινική δίωξη άσκησε σε βάρος της 47χρονης γυναίκας ο Εισαγγελέας μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση βρεφών.

Μία 47χρονη βρεφονηπιοκομος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι κακοποίησε 4 βρέφη.

Η γυναίκα εργάζεται χρόνια σε βρεφονηπιακό σταθμό της Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα μετά από καταγγελίες, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη κάκωση και βλάβη κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι εργάζεται πολλά χρόνια στον σταθμό και πως τα 4 παιδιά εξετάστηκαν από ιατροδικαστη και έχουν κακώσεις αλλά όχι σε βαριά κατάσταση.

Η 47χρονη, έλαβε προθεσμία και αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο να μην προσεγγίσει τον βρεφονηπιακό σταθμό.

