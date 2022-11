Μαγνησία

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Τραγικό τέλος για έναν νεαρό οδηγό μετά από σφοδρή σύγκρουση με αγριογούρουνο.

Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος των Μικροθηβών, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε “συγκρούστηκε” με αγριογούρουνο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκε επί τόπου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Βόλου - Φαρσάλων ο 25χρονος, προσέκρουσε σε αγριογούρουνο που βρισκόταν σε ημιθανή κατάσταση στο οδόστρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας του, αφού προηγουμένως το ζώο είχε χτυπηθεί από άλλο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προς Φάρσαλα, το οποίο οδηγούσε μία 40χρονη, η οποία κατά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου της με το ζώο, δεν τραυματίσθηκε, πλην των υλικών ζημιών του οχήματος.

Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος 25χρονος, εξετράπη δεξιά της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένια ράμπα και ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα το παλληκάρι να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα προαναφερόμενα επιβατηγά οχήματα, δεν ήρθαν μεταξύ τους σε επαφή.

Η σορός του 25χρονου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, ερευνώνται, ενώ ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

