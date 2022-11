Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: τρακτέρ καταπλάκωσε άνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ την ώρα που πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του.

Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρακτέρ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χωριό του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Ο άτυχος άνδρας, περίπου 50 χρόνων, καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του την ώρα που έκανε εργασίες στο χωράφι του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έσπευσε στο σημείο ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική καθώς υπήρξε πληροφορία για εγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Τελικά οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να συνδράμουν με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον άτυχο 50χρονο και να τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί η κατάσταση της υγείας του 50χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό σε δύο σχολεία στη Βραζιλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενόπλου

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)