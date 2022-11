Ιωάννινα

Τζουμέρκα: επίθεση με καλάσνικοφ κατά αστυνομικών

Άγρια νυχτερινή καταδίωξη στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων. "Συναγερμός" στην Αστυνομία. Άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ κατά περιπολικού οι επιβάτες αυτοκινήτου, που δεν σταμάτησαν για έλεγχο.

Καταιγισμό πυρών από πυροβόλο όπλο δέχθηκαν αστυνομικοί, που περιπολούσαν στην περιοχή του χωριού Κυψέλη Άρτας, στα Τζουμέρκα, όταν έκαναν σήμα σε ΙΧ χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται τρία άτομα, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο και άρχισε η καταδίωξη από τους αστυνομικούς.

Ο συνοδηγός βγήκε από το παράθυρο με καλάσνικοφ και άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί δεν τραυματίστηκαν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δυνάμεων από τα Ιωάννινα και την Άρτα που έχουν σπεύσει στην περιοχή για να συνδράμουν στην έρευνα υψηλής επικινδυνότητας, αφού στο όχημα επιβαίνουν τρία άτομα και φέρουν βάρη οπλισμό καλάσνικοφ.

Ωστόσο, παρά τον καταιγισμό πυρών οι αστυνομικοί τους καταδιώκουν στα ορεινά χωριά των Ιωαννίνων.

