Φθιώτιδα

Στην ΜΕΘ ο άνδρας που “καρφώθηκε” σε κάγκελο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδύσσεια η επιστροφή του ασθενοφόρου που τον διακόμισε από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Χωρίς ασθενοφόρο και γιατρούς έμεινε για σχεδόν 7 ώρες ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού…

Το σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης των πολιτών - ασθενών της βόρειας Εύβοιας με τα μεγάλα Νοσοκομεία της Λαμίας και της Χαλκίδας, ανέδειξε ο σοβαρότατος τραυματισμός του 78χρονου από τα Λουτρά Αιδηψού το απόγευμα της Τετάρτης (30/11).

Ο ηλικιωμένος είχε τη μεγάλη ατυχία να παραπατήσει στην αυλή του σπιτιού του και να πέσει με το κεφάλι σε κάγκελο - λόγχη της μισάνοιχτης αυλόπορτας!

Μετά από επίπονη προσπάθεια πέντε πυροσβεστών, ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε, όμως η περιπέτειά του είχε και συνέχεια.

Μετά τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου οι γιατροί τον σταθεροποίησαν, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο κοντινότερο Νοσοκομείο αυτό της Λαμίας, έχοντας τη συνοδεία δυο γιατρών, της καρδιολόγου Άννας Λουκατζίκου και του αγροτικού γιατρού.

Όπως καταγγέλλει με ανάρτησή της η κα Λουκατζίκου «λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (αυτή ήταν η δικαιολογία) δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο φεριμπότ (18:00) από την Αιδηψό και μπήκε έκτακτο δρομολόγιο από τον Αγιόκαμπο για Γλύφα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι γιατροί κατάφεραν δύο φορές στο δρόμο να τον επαναφέρουν στη ζωή και να τον παραδώσουν στις 19:30’ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ και δίνει μάχη για τη ζωή του.

(εικόνα αρχειου)

Χωρίς γιατρό και ασθενοφόρο για 7 ώρες ολόκληρος Δήμος

Η περιπέτεια πλέον συνεχίστηκε για το πλήρωμα του ασθενοφόρου και φυσικά για το ίδιο το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας που έμεινε για πολλές ώρες χωρίς τους γιατρούς του.

Η περιγραφή της κας Λουκατζίκου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική:

«Οι γιατροί εφημερίας του Κ.Υγείας καθώς και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αντιμετώπισαν το εξής πρόβλημα: δεν υπήρχε δρομολόγιο επιστροφής από τα πορθμεία Αρκίτσας και Γλύφας.

Παρόλο που απευθυνθήκαμε στους υπευθύνους του φέρυ μποτ καθώς και στους λοιπούς αρμοδίους ( ΕΚΑΒ, λιμεναρχείο), ακόμα και πριν την έναρξη της διακομιδής, δεν βρέθηκε λύση, με αποτέλεσμα η επιστροφή στο Κ. Υγείας Ιστιαίας να γίνει από τη Λαμία μέσω Χαλκίδας.

Μία διακομιδή δηλαδή, που διήρκησε συνολικά επτά περίπου ώρες, μένοντας όλες αυτές τις ώρες ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού χωρίς Κινητή Μονάδα ΕΚΑΒ και γιατρούς εφημερίας».

Όπως προσθέτει η γιατρός: «Η αναφορά αυτή γίνεται για να επισημανθεί για πολλοστή φορά η δυσκολία που αντιμετωπίζει η περιοχή μας στη διακομιδή των ασθενών. Κυρίως όμως, να τονισθεί η αδιαφορία των ακτοπλοϊκών εταιρειών για την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε θέματα υγείας καθώς και η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από μεριάς των φορέων (λιμεναρχείο, δήμος, κλπ) για την εξεύρεση λύσης».

Τα δρομολόγια

Σημειώνουμε ότι πέρα από τα θέματα υγείας, που είναι και το σημαντικότερο, τόσο οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας, όσο και οι κάτοικοι της ανατολικής Φθιώτιδας, διαμαρτύρονται έντονα για τα περιορισμένα δρομολόγια σύνδεσης των περιοχών τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τις καθημερινές τα δρομολόγια από Αγιόκαμπο σταματούν στις 15:00’ και από τη Γλύφα στις 16:00’. Το Σάββατο μάλιστα τα τελευταία δρομολόγια είναι 2 ώρες νωρίτερα!

Ακόμη και την Κυριακή το τελευταίο δρομολόγιο από Αγιόκαμπο είναι στις 16:00’ και από τη Γλύφα στις 17:00’.

Εννοείται ότι σε θέματα μεγάλης ανάγκης όπως στο περιστατικό με τον 78χρονο, γίνονται έκτακτα δρομολόγια, ωστόσο δεν υπάρχει γυρισμός για το πλήρωμα του ασθενοφόρου που θα πρέπει να διανύσει μια απόσταση σχεδόν 280 χιλιομέτρων που λόγω και της κατάστασης της οδού Χαλκίδας - Ιστιαίας, χρειάζονται περίπου 4 ώρες για να τα καλύψει!

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: “Η 12χρονη δίνει νέες πληροφορίες - Ο 53χρονος εξαφάνισε το δεύτερο κινητό του!”

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Η “Κιβωτός του Κόσμου” διδάσκεται στα σχολεία - Τι ζητά η ΟΙΕΛΕ (βίντεο)