Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ (εικόνες)

Οι άνδρες διμοιρίας των ΜΑΤ μπήκαν στο στόχαστρο νεαρών, που βρίσκονταν την νύχτα στον χώρο του ΑΠΘ.

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα στη Θεσσαλονίκη. Κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Εγνατία.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 2:20 τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.

Οι δράστες της επίθεσης βγήκαν από το ΑΠΘ και πέταξαν περίπου δέκα βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς στατικής διμοιρίας, που βρισκόταν μπροστά από την πύλη εμπορευμάτων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απώθησαν τους κουκουλοφόρους με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Προσήχθησαν τέσσερις νεαροί.

Την ώρα της επίθεσης υπήρχε σε εξέλιξη πάρτυ αντιεξουσιαστών στην Πολυτεχνική Σχολή. Λόγω του επεισοδίου διεκόπη για λίγα λεπτά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία.

