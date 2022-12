Αχαΐα

Φονικό στο Νέο Σούλι: ομόφωνα αθώος ο ιδιοκτήτης φανοποιείου

Τι οδήγησε το δικαστήριο στην απόφαση αυτή για τον ιδιοκτήτη φανοποιείου σητν Πάτρα.

Ομόφωνα αθώος και με πρόταση εισαγγελέα, κρίθηκε τη Δευτέρα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου ο 41χρονος ιδιοκτήτης φανοποιείου, για την θανατηφόρα συμπλοκή με γείτονά του, που είχε γίνει μέσα στην επιχείρησή του, στο Νέο Σούλι Πατρών στις 3 Φεβρουαρίου του 2020.

Ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από την βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς οι δικαστές, τακτικοί και ορκωτοί έκριναν ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, ενώ καταδικάστηκε μόνο σε έξι μήνες φυλάκιση για παράνομη οπλοκατοχή.

Όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα πήγε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο φανοποιείο του 41χρονου, όπου ήχησε ο συναγερμός της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσε λίγο αργότερα και ο ιδιοκτήτης. Εκεί διαπίστωσε ότι ο γείτονάς του, είχε παραβιάσει τον χώρο και τον περίμενε κρατώντας μια οπλισμένη καραμπίνα και μια κλαδευτήρα. Ακολούθησε κυνηγητό γύρω από ένα αυτοκίνητο και ένοπλη συμπλοκή με μοιραία κατάληξη, καθώς το θύμα πυροβόλησε τον 41χρονο αστοχώντας και αμέσως μετά δέχθηκε πυροβολισμό με πιστόλι που κρατούσε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σημαντικό ρόλο στην ετυμηγορία του δικαστηρίου, όπως και προδικαστικά, φαίνεται ότι έπαιξε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που υπήρχε στο χώρο του συνεργείου και κατέγραψε όλη τη σκηνή της αιματηρής συμπλοκής.

