Σέρρες

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Αν περνούσε 3 εκατοστά πιο ψηλά η πόρτα, το παιδί θα σωνόταν”, λέει ο θείος του στον ΑΝΤ1. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

Σε κλίμα οδύνης συνεχίζουν οι Σέρρες και όλοι οι Έλληνες να θρηνούν τον άτυχο 11χρονο Βασίλη, που σκοτώθηκε στην αυλή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, όταν τον «θέρισε» η πόρτα του λεβητοστασίου, που εκσφενδονίστηκε μετά από ισχυρή έκρηξη στον λέβητα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο θείος του παιδιού είπε ότι η βαριά σιδερένια πόρτα εκσφενδονίστηκε και χτύπησε πρώτα σε έναν τοίχο και από εκεί κατευθύνθηκε στο σημείο που ήταν ο 11χρονος και τα άλλα δύο παιδιά, στα οποία έπεσε με δύναμη.

Μάλιστα, ανέφερε με νόημα πως αν η πόρτα περνούσε 3 εκατοστά πιο ψηλά δεν θα είχε χτυπήσει τον Βασίλη και τα άλλα παιδιά και θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία.

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, ο 11χρονος είχε ζητήσει να μην πάει στο σχολείο την ημέρα της τραγωδίας, καθώς όπως ανέφερε δεν αισθανόταν πολύ καλά.

Ακόμη, ο θείος του άτυχου 11χρονου επιβεβαίωσε ότι η 7χρονη αδελφούλα του Βασίλη, ο οποίος ήταν ο σημαιοφόρος του σχολείου στην παρέλαση της 228ης Οκτωβρίου, ήταν στο προαύλιο του σχολείου και έψαχνε να τον βρει μέσα στον πανικό που επικράτησε, ενώ παρέμενε δίπλα του μόλις παρέλαβε το παιδί το ασθενοφόρο, με τον θείο να λέει χαρακτηριστικά «δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει τι συνέβη».

Εν τω μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη, μέχρι να προστεθούν στην δικογραφία και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων για τις ακριβείς συνθήκες της φονικής έκρηξης. Όπως έχει ανακοινώσει η αστυνομία, τα δύο άτομα που συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφώρου είναι ο 52χρονος εργολάβος που ανέλαβε τη μετατροπή του καυστήρα θέρμανσης σε αντλία θερμότητας γεωθερμίας στο συγκεκριμένο σχολείο και ένας 43χρονος ηλεκτρολόγος.

Οι δύο υπεύθυνοι του έργου κλήθηκαν να απολογηθούν προανακριτικά και σε βάρος τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας, της σωματικής βλάβης (κατά συρροή) και της έκρηξης- όλες εξ αμελείας.

Με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη η πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών θα αποφανθεί για τις ποινικές τους ευθύνες, όταν ολοκληρωθεί το πόρισμα των ειδικών και διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ δεν αποκλείεται στον φάκελο της δικογραφίας να προστεθούν κι άλλα πρόσωπα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας

«Ευχαριστώ το Θεό που έχω στην αγκαλιά μου το παιδί μου»

Δύο ήταν οι τραυματίες από την έκρηξη στο δημοτικό σχολείο, με το ένα παιδί, έναν δεκάχρονο, να έχει ήδη πάρει εξιτήριο, έχοντας ένα κάταγμα στο δεξί χέρι.

Ο μικρός μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε ταραγμένος τις στιγμές που έζησε, χωρίς ακόμα να ξέρει τότε, ότι ο 11χρονος συμμαθητής του είχε πεθάνει, λέγοντας «Πήγαμε στο πίσω μέρος που ήταν στεγασμένο, γιατί έβρεχε και παίζαμε μπάλα. Και ξαφνικά ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο και άρχισαν να πέφτουν πάνω μας πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα, μάλιστα ένα από αυτά χτύπησε ένα συμμαθητή μου».

Η μητέρα του 10χρονου σχολίασε μόνο: «Εγώ τουλάχιστον λέω και ευχαριστώ το Θεό που έχω στην αγκαλιά μου το παιδί μου».

Εν τω μεταξύ, θετικά εξελίσσεται και η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, του μικρού μαθητή που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι μετά τον τραυματισμό του από την έκρηξη.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Γιώργος Τσικόπουλος, η γενική κατάσταση του εξάχρονου τραυματία ήταν καλή, όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο.

«Μετά τον έλεγχο που έγινε, βρέθηκε ότι έχει ένα εμπίεσμα. Εμπίεσμα σημαίνει ότι το κόκκαλο το κρανίου είχε μπει μέσα δύο εκατοστά. Έγινε μία εγχείρηση επιτυχέστατα, είναι εκτός κινδύνου και χαιρόμαστε πολύ που αυτό το παιδάκι θα πάει πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε ο κ. Τσικόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Τουρκία: Μήνυμα του Κογκρέσου για τις υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά

16χρονος – Σαμπάνης: Έκκληση στους Ρομά να σταματήσουν τα επεισόδια (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Επιτέθηκε στη γυναίκα του με τσεκούρι